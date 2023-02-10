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Руне на двух тай-брейках одолел Баррера и вышел в полуфинал турнира в Монпелье

Руне на двух тай-брейках одолел Баррера и вышел в полуфинал турнира в Монпелье
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Девятая ракетка мира датчанин Хольгер Руне одолел французского теннисиста Грегуара Баррера (75-й номер мирового рейтинга) на турнире категории ATP-250 в Монпелье (Франция). Встреча проходила на центральном корте «Патрис Домингес» арены Монпелье на хардовом покрытии.

Руне оказался сильнее со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:5). Датчанин выполнил семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из семи. На счету французского игрока два эйса, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк-пойнт из трёх. Продолжительность матча составила 1 час 51 минуту.

Соперник Руне по полуфиналу турнира в Монпелье определится в матче между хорватом Борной Чоричем и представителем США Максимом Кресси.

Монпелье. 1/4 финала
10 февраля 2023, пятница. 21:05 МСК
Хольгер Руне
9
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7  
6 2 		6 5  
         
Грегуар Баррер
75
Франция
Грегуар Баррер
Г. Баррер
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