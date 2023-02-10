Руне на двух тай-брейках одолел Баррера и вышел в полуфинал турнира в Монпелье

Девятая ракетка мира датчанин Хольгер Руне одолел французского теннисиста Грегуара Баррера (75-й номер мирового рейтинга) на турнире категории ATP-250 в Монпелье (Франция). Встреча проходила на центральном корте «Патрис Домингес» арены Монпелье на хардовом покрытии.



Руне оказался сильнее со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:5). Датчанин выполнил семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из семи. На счету французского игрока два эйса, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк-пойнт из трёх. Продолжительность матча составила 1 час 51 минуту.



Соперник Руне по полуфиналу турнира в Монпелье определится в матче между хорватом Борной Чоричем и представителем США Максимом Кресси.