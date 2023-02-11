Свёнтек: события на Украине — шок. Использую статус 1-й ракетки мира для влияния на людей

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, как принимает решения о публичных выступлениях.

«Если честно, я не считаю себя активисткой. Я человек, который хочет правильно использовать своё влияние, свой статус первой ракетки мира таким образом, чтобы это было безопасно для моего здоровья и отвечало моим нынешним возможностям, для влияния на людей. В случае с Украиной это было спонтанное решение, потому что новости о спецоперации (формулировка изменена в связи с требованиями на территории РФ) стали для меня большим шоком, и я хотела продемонстрировать свою солидарность, а потом сделать больше, чтобы помочь.

Обычно я сама решаю поддержать что-то важное для меня или нет, например, Украину или сферу психического здоровья. Потом я разговариваю со своей командой, и они помогают мне придумать свой способ поддержать то, что близко моему сердцу. Я не могу поддерживать всех и вся, я даю себе право решать, что я хочу, а что не хочу поддерживать», — цитирует Свёнтек Tennis Majors.