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Фритц одолел Гирона и пробился в полуфинал турнира в Далласе

Фритц одолел Гирона и пробился в полуфинал турнира в Далласе
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Восьмая ракетка мира, американец Тейлор Фритц обыграл своего соотечественника Маркоса Гирона (55-й номер мирового рейтинга) на турнире категории ATP-250 в Далласе (США). Встреча проходила на центральном корте арены Стайслинг/Альтек Теннис Комплекс. Стэдиум на хардовом покрытии.

Фритц оказался сильнее со счётом 7:6 (9:7), 3:6, 6:3. Тейлор выполнил девять подач навылет, допустил две двойные ошибки реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету его соперника шесть эйсов, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк-пойнт из одного. Продолжительность матча составила 1 час 51 минуту.

Соперник Руне по полуфиналу турнира в Далласе определится в матче между китайцем У Ибином и представителем Франции Адрианом Маннаррино.

Даллас. 1/4 финала
11 февраля 2023, суббота. 04:10 МСК
Тейлор Фритц
8
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 9 		3 6
6 7 		6 3
         
Маркос Гирон
55
США
Маркос Гирон
М. Гирон
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