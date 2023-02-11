Фритц одолел Гирона и пробился в полуфинал турнира в Далласе
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Восьмая ракетка мира, американец Тейлор Фритц обыграл своего соотечественника Маркоса Гирона (55-й номер мирового рейтинга) на турнире категории ATP-250 в Далласе (США). Встреча проходила на центральном корте арены Стайслинг/Альтек Теннис Комплекс. Стэдиум на хардовом покрытии.
Фритц оказался сильнее со счётом 7:6 (9:7), 3:6, 6:3. Тейлор выполнил девять подач навылет, допустил две двойные ошибки реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету его соперника шесть эйсов, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк-пойнт из одного. Продолжительность матча составила 1 час 51 минуту.
Соперник Руне по полуфиналу турнира в Далласе определится в матче между китайцем У Ибином и представителем Франции Адрианом Маннаррино.
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