Организаторы турнира в Роттердаме опубликовали свежее фото именинника Даниила Медведева

Организаторы турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) опубликовали в социальных сетях свежее фото чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева.

Отметим, что сегодня, 11 февраля Медведев празднует день рождения. Ему исполнилось 27 лет.

«Доброе утро!» — подписала фото медиа служба турнира.

Фото: пресс-служба турнира в Роттердаме

Соревнования в Роттердаме пройдут с 13 по 19 февраля. Также там планируют сыграть россиянин Андрей Рублёв, немец Александр Зверев, датчанин Хольгер Руне, канадец Феликс Оже-Альяссим, грек Стефанос Циципас и другие топовые теннисисты. Действующим чемпионом турнира является Оже-Альяссим.

Отметим, что Медведев впервые выйдет на корт после поражения в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2023 от 22-летнего американца Себастьяна Корды (6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (4:7)). Первым соперником Даниила в Роттердаме станет испанец Алехандро Давидович-Фокина.