Вероника Кудерметова показала впечатляющие фото из Абу-Даби

11-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала в социальных сетях из Абу-Даби (ОАЭ).

«Атмосфера Абу-Даби», — подписала фото Кудерметова.

Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

В Абу-Даби Кудерметова принимала участие в турнире категории WTA-500. Вероника (4) дошла до четвертьфинала, где со счётом 3:6, 3:6 проиграла соотечественнице, 19-й ракетке мира Людмиле Самсоновой. По ходу соревнований Кудерметовой удалось обыграть бельгийку Элисе Мертенс.

В прошлом сезоне Кудерметова впервые в карьере выиграла Итоговый чемпионат WTA в парном разряде, играя в тендеме с Мертенс. В финале турнира, который прошёл в городе Форт-Уэрт (штат Техас, США), Кудерметова и Мертенс обыграли представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счётом 6:4, 2:6, [11:9].