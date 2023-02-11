Вероника Кудерметова показала впечатляющие фото из Абу-Даби

11-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала в социальных сетях из Абу-Даби (ОАЭ).
«Атмосфера Абу-Даби», — подписала фото Кудерметова.
Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой
Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой
В Абу-Даби Кудерметова принимала участие в турнире категории WTA-500. Вероника (4) дошла до четвертьфинала, где со счётом 3:6, 3:6 проиграла соотечественнице, 19-й ракетке мира Людмиле Самсоновой. По ходу соревнований Кудерметовой удалось обыграть бельгийку Элисе Мертенс.
В прошлом сезоне Кудерметова впервые в карьере выиграла Итоговый чемпионат WTA в парном разряде, играя в тендеме с Мертенс. В финале турнира, который прошёл в городе Форт-Уэрт (штат Техас, США), Кудерметова и Мертенс обыграли представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счётом 6:4, 2:6, [11:9].
- 11 февраля 2023
-
12:54
-
12:38
-
11:14
-
09:43
-
08:15
-
06:05
-
00:34
-
00:17
-
00:16
- 10 февраля 2023
-
23:04
-
23:03
-
21:39
-
21:34
-
21:00
-
20:36
-
20:27
-
20:15
-
19:52
-
19:52
-
19:51
-
18:48
-
18:40
-
18:32
-
18:07
-
17:55
-
17:45
-
17:31
-
17:15
-
16:25
-
13:22
-
10:47
-
02:28
-
00:26
- 9 февраля 2023
-
23:28
-
23:11