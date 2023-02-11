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Аслан Карацев с уверенной победы стартовал в квалификации турнира ATP-500 в Роттердаме

Аслан Карацев с уверенной победы стартовал в квалификации турнира ATP-500 в Роттердаме
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Российский теннисист Аслан Карацев с победы стартовал в квалификации турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

В полуфинальном матче квалификационного турнира Карацев (8) со счётом 6:4, 6:3 обыграл представителя Нидерландов Зидана Понтьодикромо (WC, 724-й номер рейтинга). Встреча продлилась 1 час 13 минут. Карацев 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Понтьодикромо четыре эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

За выход в основную сетку соревнований в Роттердаме Карацев сразится с победителем матча Юрий Родионов (Австрия) — Артур Риндеркнеш (Франция, 2).

Основные соревнования в Роттердаме пройдут с 13 по 19 февраля. Помимо Медведева, там планируют сыграть россиянин Андрей Рублёв, немец Александр Зверев, датчанин Хольгер Руне, канадец Феликс Оже-Альяссим, грек Стефанос Циципас и другие топовые теннисисты. Действующим чемпионом турнира является Оже-Альяссим.

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