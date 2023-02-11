Людмила Самсонова — Чжэн Циньвэнь: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Абу-Даби

Сегодня, 11 февраля, российская теннисистка Людмила Самсонова (19-я ракетка мира) встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь (29-я ракетка мира) в полуфинальном матче турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча пройдёт на центральном корте соревнований «Зайед Спортс Сити» на хардовом покрытии. Матч начнётся не ранее 19:00 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Людмилой Самсоновой и Чжэн Циньвэнь.

Во втором полуфинале встретятся бразильянка Беатрис Хаддад-Майя и швейцарка Белинда Бенчич.

Счёт личных встреч равный — 1-1. Китаянка победила в 2021 году на старте грунтового турнира в Палермо (6:3, 6:2), а Людмила взяла реванш прошлой осенью в финале турнира на харде в Токио (7:5, 7:5), завоевав свой четвёртый одиночный титул WTA в карьере и третий в сезоне.