Людмила Самсонова — Чжэн Циньвэнь: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Абу-Даби

Сегодня, 11 февраля, российская теннисистка Людмила Самсонова (19-я ракетка мира) встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь (29-я ракетка мира) в полуфинальном матче турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча пройдёт на центральном корте соревнований «Зайед Спортс Сити» на хардовом покрытии. Матч начнётся не ранее 19:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Людмилой Самсоновой и Чжэн Циньвэнь.
Во втором полуфинале встретятся бразильянка Беатрис Хаддад-Майя и швейцарка Белинда Бенчич.
Счёт личных встреч равный — 1-1. Китаянка победила в 2021 году на старте грунтового турнира в Палермо (6:3, 6:2), а Людмила взяла реванш прошлой осенью в финале турнира на харде в Токио (7:5, 7:5), завоевав свой четвёртый одиночный титул WTA в карьере и третий в сезоне.
- 11 февраля 2023
-
19:09
-
18:44
-
18:23
-
18:05
-
17:52
-
17:30
-
17:01
-
16:25
-
14:22
-
12:54
-
12:38
-
11:14
-
09:43
-
08:15
-
06:05
-
00:34
-
00:17
-
00:16
- 10 февраля 2023
-
23:04
-
23:03
-
21:39
-
21:34
-
21:00
-
20:36
-
20:27
-
20:15
-
19:52
-
19:52
-
19:51
-
18:48
-
18:40
-
18:32
-
18:07
-
17:55
-
17:45