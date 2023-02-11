Анна Калинская не смогла квалифицироваться в основную сетку турнира в Дохе

Российская теннисистка Анна Калинская (55-я ракетка мира) проиграла американке Бернарде Пере (43-я ракетка мира) в полуфинале квалификации в основную сетку турнира категории WTA-500 в Дохе (ОАЭ).
Бернарда Пера одержала победу со счётом 6:1, 2:6, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты. На счету Анны Калинской один эйс, три двойные ошибки, три реализованных брейк-пойнта из четырёх возможных. Пера девять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.
Основная часть турнира пройдёт с 13 по 18 февраля. В квалификации среди 32 теннисисток будет разыграно четыре места в основной сетке соревнований. Таким образом, игрокам необходимо выиграть три матча, а не два, как на других турнирах категории WTA-500. В квалификацию также попали Каролина Плишкова и Барбора Крейчикова.
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