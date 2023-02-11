Янник Синнер без проблем обыграл Артюра Фила и вышел в финал турнира в Монпелье
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Итальянский теннисист Янник Синнер (17-я ракетка мира) одержал победу над французом Артюром Филом (163-я ракетка мира) в полуфинале турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). Встреча проходила на центральном корте «Патрис Домингес» арены Монпелье на хардовом покрытии.
Синнер одержал уверенную победу со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. На счету Фила шесть эйсов, две двойные ошибки, ни одного реализованного брейк-пойнта из двух. Синнер пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи возможных.
В финале Синнер сыграет с победителем матча Хольгер Руне (Дания) – Максим Кресси (США). Турнир продлится до 12 февраля. Призовой фонд соревнований составил € 562 815.
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