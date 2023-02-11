Белинда Бенчич вышла в финал турнира в Абу-Даби, где может сыграть с Людмилой Самсоновой
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Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (девятая ракетка мира) вышла в финал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), обыграв в полуфинале бразильянку Беатрис Хаддад-Майю (14-я ракетка мира).
Белинда Бенчич одержала победу со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. На счету Беатрис Хаддад-Майи два эйса, две двойные ошибки, ноль реализованных брейк-пойнтов из одного. Бенчич четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти возможных.
В финале турнира Белинда Бенчич сыграет с победительницей встречи Людмила Самсонова (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай). Финал состоится завтра, 12 февраля. Призовой фонд турнира составил $ 780 637.
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