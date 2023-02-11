«Я очень усердно тренировался». Синнер высказался о выходе в финал турнира в Монпелье

Итальянский теннисист Янник Синнер (17-я ракетка мира) прокомментировал выход в финал турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). В полуфинале Синнер одержал победу над французом Артюром Филом (163-я ракетка мира) со счётом 7:5, 6:2.
«Я очень рад быть в своём первом финале в сезоне. Я очень усердно тренировался, чтобы сыграть несколько важных матчей. Неважно, что это за турнир, каждый турнир, на котором вы заходите далеко, очень хорош. Я очень рад быть в финале.
Фил обыграл нескольких невероятных игроков на этом турнире, поэтому я знал, что сегодня должен играть на очень высоком уровне. Он очень силён и обладает великолепными ударами. Возможно, за счёт чуть большего опыта мне немного больше повезло», — приводит слова Синнера пресс-служба ATP.
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