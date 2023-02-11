Петра Мартич неожиданно вышла в финал турнира в Линце, где сыграет с Анастасией Потаповой
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Хорватская теннисистка Петра Мартич (34-я ракетка мира) обыграла гречанку Марию Саккари (седьмая ракетка мира) в полуфинальном матче турнира категории WTA-250 в Линце (Австрия). Встреча проходила на центральном корте «ТипсАрена» на хардовом покрытии.
Петра Мартич одержала волевую победу со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 33 минуты. На счету Саккари четыре эйса, три двойные ошибки, три реализованных брейк-пойнта из 10. Мартич восемь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11 возможных.
В финале Петра Мартич сыграет с Анастасией Потаповой, которая победила представительницу Чехии Маркету Вондроушову со счётом 6:1, 6:7 (4:7), 6:3.
Линц. 1/2 финала
11 февраля 2023, суббота. 18:40 МСК
7
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|6
|6
34
Петра Мартич
П. Мартич
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