Петра Мартич неожиданно вышла в финал турнира в Линце, где сыграет с Анастасией Потаповой

Хорватская теннисистка Петра Мартич (34-я ракетка мира) обыграла гречанку Марию Саккари (седьмая ракетка мира) в полуфинальном матче турнира категории WTA-250 в Линце (Австрия). Встреча проходила на центральном корте «ТипсАрена» на хардовом покрытии.

Петра Мартич одержала волевую победу со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 33 минуты. На счету Саккари четыре эйса, три двойные ошибки, три реализованных брейк-пойнта из 10. Мартич восемь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11 возможных.

В финале Петра Мартич сыграет с Анастасией Потаповой, которая победила представительницу Чехии Маркету Вондроушову со счётом 6:1, 6:7 (4:7), 6:3.