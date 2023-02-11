Джерси Новака Джоковича было продано на благотворительном аукционе за € 11 тыс.

Джерси 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича (первая ракетка мира) было продано за € 11 тыс. Об этом сообщила жена теннисиста Елена Джокович в своих социальных сетях.

«Джерси было продано за € 11 000. все деньги пойдут в Косовска-Митровицу для того, чтобы увеличить вместимость детского сада. Спасибо за замечательные слова о нашей благотворительной деятельности и успехе Новака», — написала жена Джоковича.

Напомним, в финале Australian Open Джокович одержал победу над Циципасом со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). По пути к титулу Новак Джокович также расправился с Роберто Карбальес-Баэной, Энзо Куако, Григором Димитровым, Алексом де Минором, Андреем Рублёвым и Томми Полом.