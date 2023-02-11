Матч-центр Новости Махачев – Волкановски Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джерси Новака Джоковича было продано на благотворительном аукционе за € 11 тыс.

Джерси Новака Джоковича было продано на благотворительном аукционе за € 11 тыс.
Комментарии

Джерси 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича (первая ракетка мира) было продано за € 11 тыс. Об этом сообщила жена теннисиста Елена Джокович в своих социальных сетях.

«Джерси было продано за € 11 000. все деньги пойдут в Косовска-Митровицу для того, чтобы увеличить вместимость детского сада. Спасибо за замечательные слова о нашей благотворительной деятельности и успехе Новака», — написала жена Джоковича.

Напомним, в финале Australian Open Джокович одержал победу над Циципасом со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). По пути к титулу Новак Джокович также расправился с Роберто Карбальес-Баэной, Энзо Куако, Григором Димитровым, Алексом де Минором, Андреем Рублёвым и Томми Полом.

Джокович нашёл способ попасть на «Мастерсы» в США без прививки! Получится ли это у серба? Джокович нашёл способ попасть на «Мастерсы» в США без прививки! Получится ли это у серба?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023