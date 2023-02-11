Людмила Самсонова в трёх сетах обыграла Чжэн Циньвэнь и вышла в финал турнира в Абу-Даби
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Российская теннисистка Людмила Самсонова (19-я ракетка мира) вышла в финал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), обыграв в полуфинале китаянку Чжэн Циньвэнь (29-я ракетка мира).
Людмила Самсонова одержала непростую победу со счётом 6:4, 1:6, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 20 минут. На счету Чжэн Циньвэнь 15 эйсов, три двойные ошибки, два реализованных брейк-пойнта из пяти. Самсонова 10 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи возможных.
В финале турнира Людмила Самсонова сыграет с швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич, которая, в свою очередь, обыграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майю. Финал состоится завтра, 12 февраля. Призовой фонд турнира составил $ 780 637.
Абу-Даби. 1/2 финала
11 февраля 2023, суббота. 19:25 МСК
29
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
1 : 2
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|2
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19
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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