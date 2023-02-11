Самсонова вышла в пятый финал на уровне WTA. В предыдущих четырёх она забирала трофей

Российская теннисистка Людмила Самсонова (19-я ракетка мира) вышла в финал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Это её пятый выход в финал турниров уровня WTA.

Финалы турниров WTA Людмилы Самсоновой:

2021 год. WTA-500. Берлин (Германия). Людмила Самсонова (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 1:6, 6:1, 6:3;

2022 год. WTA-500. Токио (Япония). Людмила Самсонова (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 7:5, 7:5;

2022 год. WTA-250. Кливленд (США). Людмила Самсонова (Россия) — Александра Саснович (Беларусь) — 6:1, 6:3;

2022 год. WTA-250. Вашингтон (США). Людмила Самсонова (Россия) — Кайя Канепи (Эстония) — 4:6, 6:3, 6:3.

В полуфинале турнира в Абу-Даби Самсонова обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь (29-я ракетка мира) со счётом 6:4, 1:6, 6:4. В финале турнира Людмила Самсонова сыграет с швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.