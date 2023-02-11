«Это был тяжёлый матч». Анастасия Потапова высказалась о выходе в финал турнира в Линце

Российская теннисистка Анастасия Потапова (44-я ракетка мира) прокомментировала выход в финал турнира категории WTA-250 в Линце (Австрия). В полуфинале она не без проблем обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову (89-я ракетка мира) со счётом 6:1, 6:7 (4:7), 6:3.

«Это был тяжёлый матч, Маркета – невероятный игрок. Я оставалась очень сосредоточенной, и думаю, что это было ключевым фактором сегодня, который дал мне возможность победить и выйти в финал», — приводит слова Потаповой пресс-служба WTA.

В финале Анастасия Потапова сыграет с хорватской теннисисткой Петрой Мартич (34-я ракетка мира), которая, в свою очередь, обыграла гречанку Марию Саккари (седьмая ракетка мира) со счётом 3:6, 6:3, 6:4.