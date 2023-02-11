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Елена Веснина рассказала забавную историю с «Ролан Гаррос», связанную с Рафаэлем Надалем

Елена Веснина рассказала забавную историю с «Ролан Гаррос», связанную с Рафаэлем Надалем
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Российская теннисистка Елена Веснина, трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде, рассказала забавную историю с «Ролан Гаррос», связанную с испанцем Рафаэлем Надалем.

«На «Ролан Гаррос» в 2021 году, выходя с тренировочного корта, засмотрелась на витрину и просто врезалась в Рафу, который спокойно выходил из официального магазина и тоже куда-то засмотрелся. В тот день ещё не было болельщиков, поэтому можно было ходить без охраны по территории «Ролан Гаррос». Мы, конечно, посмеялись оба над тем, какие мы «внимательные», — рассказала Веснина на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что официально профессиональную карьеру Елена не завершила и ещё может вернуться на турниры WTA и «Шлемы». Последний матч россиянки состоялся на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония), где она завоевала серебряную медаль в миксте вместе с Асланом Карацевым.

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