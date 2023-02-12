Видеообзор победы Анастасии Потаповой в полуфинале турнира в Линце

Российская теннисистка Анастасия Потапова (44-я ракетка мира) обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову (89-я ракетка мира) в полуфинале турнира категории WTA-250 в Линце (Австрия). Встреча проходила на центральном корте «ТипсАрена» на хардовом покрытии.

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Анастасия Потапова одержала непростую победу со счётом 6:1, 6:7 (4:7), 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут. В финале Анастасия Потапова сыграет с хорватской теннисисткой Петрой Мартич (34-я ракетка мира), которая, в свою очередь, обыграла гречанку Марию Саккари (седьмая ракетка мира) со счётом 3:6, 6:3, 6:4.