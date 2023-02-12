Видеообзор непростой победы Людмилы Самсоновой в полуфинале турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Людмила Самсонова (19-я ракетка мира) вышла в финал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), обыграв в полуфинале китаянку Чжэн Циньвэнь (29-я ракетка мира). Матч прошёл на стадионе «Зайед Спортс Сити».

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Людмила Самсонова одержала непростую победу со счётом 6:4, 1:6, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 20 минут. В финале турнира Людмила Самсонова сыграет с швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич, которая, в свою очередь, обыграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майю. Финал состоится сегодня, 12 февраля. Призовой фонд турнира составил $ 780 637.