Матч-центр Новости Махачев – Волкановски Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видеообзор непростой победы Людмилы Самсоновой в полуфинале турнира в Абу-Даби

Видеообзор непростой победы Людмилы Самсоновой в полуфинале турнира в Абу-Даби
Комментарии

Российская теннисистка Людмила Самсонова (19-я ракетка мира) вышла в финал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), обыграв в полуфинале китаянку Чжэн Циньвэнь (29-я ракетка мира). Матч прошёл на стадионе «Зайед Спортс Сити».

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами встречи.

Права на видео принадлежат WTA. Видео доступно на канале WTA.

Людмила Самсонова одержала непростую победу со счётом 6:4, 1:6, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 20 минут. В финале турнира Людмила Самсонова сыграет с швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич, которая, в свою очередь, обыграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майю. Финал состоится сегодня, 12 февраля. Призовой фонд турнира составил $ 780 637.

Самсонова пробилась в свой 5-й финал! Мощной китаянке не помогли даже 15 эйсов Самсонова пробилась в свой 5-й финал! Мощной китаянке не помогли даже 15 эйсов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023