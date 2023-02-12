Людмила Самсонова — о выходе в финал Абу-Даби: в концовке я была более уверенной
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Российская теннисистка Людмила Самсонова (19-я ракетка мира) прокомментировала выход в финал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В полуфинальном матче она обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь (29-я ракетка мира) со счётом 6:4, 1:6, 6:4.
«Это был потрясающий матч, Циньвэнь сыграла невероятно. Я думаю, что в концовке я была более уверенной, и это было ключевым фактором, плюс, конечно, подача. Я подавала очень хорошо», — приводит слова Людмилы Самсоновой пресс-служба WTA.
В финале турнира Людмила Самсонова сыграет с швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич, которая, в свою очередь, обыграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майю. Финал состоится сегодня, 12 февраля. Призовой фонд турнира составил $ 780 637.
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