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Джон Иснер первым в современном теннисе преодолел отметку в 500 выигранных тай-брейков

Джон Иснер первым в современном теннисе преодолел отметку в 500 выигранных тай-брейков
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Полуфиналист Уимблдона-2018, бывшая девятая ракетка мира американец Джон Иснер стал первым теннисистом в Открытой эре, превысившим отметку в пятьсот тай-брейков за карьеру.

Иснер выиграл 500-й тай-брейк в четвертьфинальном матче на турнире в Далласе (США), Иснер обыграл Эмилио Гомеса со счётом 7:6 (10:8), 7:5.

В полуфинальном матче с соотечественником Джеффри-Джон Вулфом Иснер также не избежал тай-брейка, одержав победу со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (7:4). Этот выигранный тай-брейк стал 501-м в карьере теннисиста.

У ближайшего преследователя Иснера, Роджера Федерера, 466 выигранный тай-брейков за карьеру.

В финале турнира в Далласе Иснер встретится с победителем противостояния американца Тейлора Фритца и китайского теннисиста У Ибина.

Даллас. 1/2 финала
11 февраля 2023, суббота. 23:10 МСК
Джон Иснер
39
США
Джон Иснер
Д. Иснер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 7
6 		5 6 4
         
Джеффри-Джон Вулф
43
США
Джеффри-Джон Вулф
Д. Вулф
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