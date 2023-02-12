Джон Иснер первым в современном теннисе преодолел отметку в 500 выигранных тай-брейков
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Полуфиналист Уимблдона-2018, бывшая девятая ракетка мира американец Джон Иснер стал первым теннисистом в Открытой эре, превысившим отметку в пятьсот тай-брейков за карьеру.
Иснер выиграл 500-й тай-брейк в четвертьфинальном матче на турнире в Далласе (США), Иснер обыграл Эмилио Гомеса со счётом 7:6 (10:8), 7:5.
В полуфинальном матче с соотечественником Джеффри-Джон Вулфом Иснер также не избежал тай-брейка, одержав победу со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (7:4). Этот выигранный тай-брейк стал 501-м в карьере теннисиста.
У ближайшего преследователя Иснера, Роджера Федерера, 466 выигранный тай-брейков за карьеру.
В финале турнира в Далласе Иснер встретится с победителем противостояния американца Тейлора Фритца и китайского теннисиста У Ибина.
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