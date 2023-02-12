У Ибин сенсационно обыграл Фритца и вышел в финал турнира в Далласе

97-я ракетка мира, китаец У Ибин переиграл представителя США Тейлора Фритца (8-й номер мирового рейтинга) в 1/2 финала турнира категории ATP-250 в Далласе (США). Встреча проходила на центральном корте арены Стайслинг/Альтек Теннис Комплекс Стэдиум на хардовом покрытии.



У Ибин обыграл своего соперника со счётом 6:7 (3), 7:5, 6:4. Китайский теннисист выполнил шесть подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов. На счету его соперника 20 эйсов, две двойные ошибки на подаче и ноль реализованных брейк-пойнтов из девяти. Продолжительность матча составила 2 час 34 минуты.

В решающем матче китайский теннисист встретится с ещё одним американцем – Джоном Изнером.