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У Ибин сенсационно обыграл Фритца и вышел в финал турнира в Далласе

У Ибин сенсационно обыграл Фритца и вышел в финал турнира в Далласе
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97-я ракетка мира, китаец У Ибин переиграл представителя США Тейлора Фритца (8-й номер мирового рейтинга) в 1/2 финала турнира категории ATP-250 в Далласе (США). Встреча проходила на центральном корте арены Стайслинг/Альтек Теннис Комплекс Стэдиум на хардовом покрытии.

У Ибин обыграл своего соперника со счётом 6:7 (3), 7:5, 6:4. Китайский теннисист выполнил шесть подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов. На счету его соперника 20 эйсов, две двойные ошибки на подаче и ноль реализованных брейк-пойнтов из девяти. Продолжительность матча составила 2 час 34 минуты.

В решающем матче китайский теннисист встретится с ещё одним американцем – Джоном Изнером.

Даллас. 1/2 финала
12 февраля 2023, воскресенье. 02:10 МСК
Тейлор Фритц
8
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		5 4
6 3 		7 6
         
У Ибин
97
Китай
У Ибин
У. Ибин
Комментарии
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