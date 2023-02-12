Карлос Алькарас рассказал о своих успехах в сезоне-2022

Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас поделился воспоминаниями об удачном для него сезоне 2022 года.

«Это был очень хороший год. Я достиг своей мечты, своей цели очень быстро. Практически всего за год. Я справился с этим настолько естественно, насколько это было возможно. После того, как я стал первой ракеткой мира, мне пришлось ставить новые цели, новые вещи на долгосрочную перспективу, чтобы продолжать получать удовольствие, продолжать совершенствоваться, так как я очень молод, и мне есть над чем поработать, несмотря на то, что я являлся лидером мирового рейтинга ATP. Вы должны продолжать тренироваться и смотреть вперёд», – приводит слова 19-летнего испанца официальный сайт ATP.

Алькарас потерял звание первой ракетки мира после окончания Australian Open — 2023. Испанский теннисист не принимал участие в мэйджоре из-за травмы. В прошлом сезоне Карлос сумел побить исторический рекорд, до этого принадлежавший 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», сербу Новаку Джоковичу. Алькарас начал сезон на 32-м месте в рейтинге ATP, а закончил его на вершине, поднявшись, соответственно, на первое место. Это лучший показатель в истории мужского тура для первой ракетки мира по итогам года.