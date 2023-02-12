Алькарас: я уверен, что мне нужно продолжать совершенствоваться

Вторая ракетка мира, чемпион US Open — 2022, испанец Карлос Алькарас рассказал, какие компоненты игры ему необходимо улучшить.

«Я думаю, что могу улучшить всё с точки зрения своей игры, физической формы и менталитета. Постепенно моя команда предпримет эти маленькие шаги, чтобы я стал ещё лучше. Рафа, Роджер и Джокович во времена своей молодости были очень хороши, однако с течением времени стали лучше.

Я уверен, что мне нужно продолжать совершенствоваться. Образно говоря, достижение моей мечты очень быстро застало меня врасплох. Теперь я привык к этому, у меня есть цель, я знаю, куда я хочу попасть, кем я хочу быть, и это самое главное», – приводит слова 19-летнего испанца официальный сайт ATP.

В минувшем сезоне Алькарас сумел побить исторический рекорд, до этого принадлежавший 22-кратному чемпиону мэйджоров, сербу Новаку Джоковичу. Алькарас начал сезон на 32-м месте в рейтинге ATP, а закончил его на вершине, поднявшись, соответственно, на первую строчку. Это лучший показатель в истории мужского тура для первой ракетки мира по итогам года.