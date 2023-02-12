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Касаткина: 6 лет назад я очень хотела увидеть своё фото на стадионе в Дохе. Это произошло

Касаткина: 6 лет назад я очень хотела увидеть своё фото на стадионе в Дохе. Это произошло
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Восьмая ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала в социальных сетях фото из Дохи (Катар), где с 13 по 18 февраля пройдёт турнир категории WTA-500.

Касаткина посеяна на нём под шестым номером и в первом круге сыграет с квалифаером.

Фото: из личного архива Дарьи Касаткиной

«Доха встречает. Шесть лет назад я приезжала в Доху, и повсюду висели огромные постеры сеяных игроков. Мне очень хотелось однажды приехать на этот стадион и увидеть там свою фотографию. Сегодня это произошло. Маленький, но очень важный для меня момент», — написала Касаткина в своих социальных сетях.

Ранее Касаткина дошла до четвертьфинала турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), где разгромно проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь со счётом 1:6, 2:6.

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