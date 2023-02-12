Журналист Моргадо: если бы Самсонова выступила на Уимблдоне, была бы уже в топ-10

Известный португальский журналист Жозе Моргадо высказался о прогрессе 19-й ракетки мира россиянки Людмилы Самсоновой.

В данный момент Самсонова (8) выступает на турнире категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Людмила дошла до финала, где сегодня, 12 февраля сразится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич (2). По ходу соревнований Самсонова обыграла американку Клэр Лю (LL), чешку Барбору Крейчикову, россиянку Веронику Кудерметову (4) и китаянку Чжэн Циньвэнь.

«Ещё одна впечатляющая неделя для россиянки, которая уже вошла бы в десятку, если бы выступила на одном из турниров «Большого шлема»», — написал Моргадо в своих социальных сетях.

Моргадо имеет в виду прошлогодний Уимблдон, организаторы которого в обход решения WTA отстранили от соревнований россиянок и белорусок.