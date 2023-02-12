Аслан Карацев пробился в основную сетку турнира ATP-500 в Роттердаме

Российский теннисист Аслан Карацев пробился в основную сетку турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).
В финале квалификации Карацев (8) обыграл представителя Австрии Юрия Родионова со счётом 7:5, 7:5. Встреча продлилась ровно два часа. Карацев 10 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 12. На счету Родионова три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.
Первый соперник Карацева в основной сетке турнира определится позднее.
Основные соревнования в Роттердаме пройдут с 13 по 19 февраля. Там планируют сыграть россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, немец Александр Зверев, датчанин Хольгер Руне, канадец Феликс Оже-Альяссим, грек Стефанос Циципас и другие топовые теннисисты.
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