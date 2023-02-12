Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роман Сафиуллин потерпел поражение в финале квалификации турнира в Роттердаме

Роман Сафиуллин потерпел поражение в финале квалификации турнира в Роттердаме
Комментарии

Российский теннисист Роман Сафиуллин не сумел пробиться в основную сетку турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

В финале квалификации Сафиуллин (6) проиграли Микаэлю Имеру (4) со счётом 6:2, 3:6, 4:6. Их встреча продлилась 2 часа 22 минуты. Сафиуллин два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Имера пять эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Основные соревнования в Роттердаме пройдут с 13 по 19 февраля. Там планируют сыграть россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, немец Александр Зверев, датчанин Хольгер Руне, канадец Феликс Оже-Альяссим, грек Стефанос Циципас и другие топовые теннисисты.

«Не забанили благодаря Медведеву». Украинка вскрыла причины допуска россиян до турниров «Не забанили благодаря Медведеву». Украинка вскрыла причины допуска россиян до турниров
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023