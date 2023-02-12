Роман Сафиуллин потерпел поражение в финале квалификации турнира в Роттердаме

Российский теннисист Роман Сафиуллин не сумел пробиться в основную сетку турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

В финале квалификации Сафиуллин (6) проиграли Микаэлю Имеру (4) со счётом 6:2, 3:6, 4:6. Их встреча продлилась 2 часа 22 минуты. Сафиуллин два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Имера пять эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Основные соревнования в Роттердаме пройдут с 13 по 19 февраля. Там планируют сыграть россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, немец Александр Зверев, датчанин Хольгер Руне, канадец Феликс Оже-Альяссим, грек Стефанос Циципас и другие топовые теннисисты.