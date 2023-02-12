Новак Джокович отреагировал на главный мем про мужской финал Australian Open — 2023

22-кратный турнир «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на получивший популярность в социальных сетях мем о финале Открытого чемпионата Австралии – 2023.
Фанаты сравнили финалистов Australian Open Джоковича и грека Стефаноса Циципаса с актёрским дуэтом Беном Стиллером и Оуэна Уилсона.
«Бен Стиллер, это так точно!» — написал Джокович в социальных сетях, добавив эмодзи «смех до слёз».
В решающем матче AO Джокович со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) обыграл четвёртую ракетку мира Циципаса. Для Новака этот титул стал 10-м в Мельбурне и 22-м на турнирах «Большого шлема». По пути к новому титулу Джокович также расправился с Роберто Карбальес-Баэной, Энзо Куако, Григором Димитровым, Алексом де Минором, Андреем Рублёвым и Томми Полом.
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