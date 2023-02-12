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Анастасия Потапова завоевала второй титул WTA в одиночном разряде

Анастасия Потапова завоевала второй титул WTA в одиночном разряде
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Российская теннисистка Анастасия Потапова стала победительницей турнира категории WTA-250 в Линце (Австрия). В финале турнира россиянка встречалась с хорватской теннисисткой Петрой Мартич.

Матч завершился уверенной победой Потаповой со счётом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась всего один час и 17 минут.

Анастасия Потапова, занимающая 44-е место в рейтинге WTA, сделала четыре эйса, допустила две ошибки на подаче и реализовала четыре из восьми заработанных брейк-пойнтов. На счету Петры Мартич (34-е место в рейтинге) три эйса, две двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Этот титул стал вторым для россиянки в одиночном разряде. Победа позволит Анастасии дебютировать в топ-40 мирового рейтинга.

Линц. Финал
12 февраля 2023, воскресенье. 17:05 МСК
Петра Мартич
34
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1  
6 		6  
         
Анастасия Потапова
44
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
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