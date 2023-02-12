Анастасия Потапова станет 31-й ракеткой мира после победы в Линце

Российская теннисистка Анастасия Потапова поднимется в рейтинге WTA после победы на турнире в Линце (Австрия). Она станет 31-й ракеткой мира. Наилучшей позицией Потаповой до этого было 42-е место.

В финале турнира россиянка встречалась с хорватской теннисисткой Петрой Мартич. Матч завершился уверенной победой Потаповой со счётом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась всего один час и 17 минут.



Потапова, занимающая 44-е место в рейтинге WTA, сделала четыре эйса, допустила две ошибки на подаче и реализовала четыре из восьми заработанных брейк-пойнтов. Этот титул стал вторым для россиянки в одиночном разряде. Победа позволит Анастасии подняться в обновлённом рейтинге на 31-ю позицию, что станет лучшим результатом в карьере 21-летней спортсменки.