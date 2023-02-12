Янник Синнер обыграл Максима Кресси в финале турнира в Монпелье и завоевал 7-й титул

Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем турнира категории АТР-250 в Монпелье (Франция).

В финале 21-летний Синнер (17-е место в рейтинге АТР) обыграл американского теннисиста Максима Кресси (51-е место) со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Матч продолжался 1 час и 37 минут.

Синнер четыре раза подал на вылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов. Кресси сделал 10 эйсов, шесть раз ошибся на подаче и не смог реализовать ни одного из трёх заработанных брейк-пойнтов.

Для Янника Синнера этот титул стал уже седьмым в карьере.

Турнир АТР-250 в Монпелье проходил с 6 по 12 февраля. Общий призовой фонд составил € 562 815. В прошлом году победителем турнира стал теннисист из Казахстана Александр Бублик.