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Янник Синнер обыграл Максима Кресси в финале турнира в Монпелье и завоевал 7-й титул

Янник Синнер обыграл Максима Кресси в финале турнира в Монпелье и завоевал 7-й титул
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Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем турнира категории АТР-250 в Монпелье (Франция).

В финале 21-летний Синнер (17-е место в рейтинге АТР) обыграл американского теннисиста Максима Кресси (51-е место) со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Матч продолжался 1 час и 37 минут.

Синнер четыре раза подал на вылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов. Кресси сделал 10 эйсов, шесть раз ошибся на подаче и не смог реализовать ни одного из трёх заработанных брейк-пойнтов.

Для Янника Синнера этот титул стал уже седьмым в карьере.

Турнир АТР-250 в Монпелье проходил с 6 по 12 февраля. Общий призовой фонд составил € 562 815. В прошлом году победителем турнира стал теннисист из Казахстана Александр Бублик.

Монпелье. Финал
12 февраля 2023, воскресенье. 17:05 МСК
Максим Кресси
51
США
Максим Кресси
М. Кресси
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		3  
7 7 		6  
         
Янник Синнер
17
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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