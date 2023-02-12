Бенчич выиграла второй титул под руководством Турсунова и восьмой в карьере

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич стала победительницей турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В финале она оказалась сильнее российской спортсменки Людмилы Самсоновой — 1:6, 7:6 (10:8), 6:4.

Этот титул стал вторым для швейцарки под руководством российского специалиста Дмитрия Турсунова. В общей сложности Бенчич взяла восьмой трофей в карьере. В 2023 году она уже побеждала на соревнованиях в Аделаиде (Австралия).

На счету Белинды Бенчич три эйса, четыре ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из семи. Отметим, что во второй партии россиянка вела со счётом 6:4 и 8:7 на тай-брейке, но не смогла реализовать матчболы. Соревнования в Абу-Даби проходили с 6 по 12 февраля. Призовой фонд турнира составил $ 780 637.