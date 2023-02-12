Людмила Самсонова прокомментировала поражение от Бенчич в финале Абу-Даби
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Российская теннисистка Людмила Самсонова высказалась о поражении от швейцарки Белинды Бенчич в финале турнира категории WTA-500 в Абу-Даби.
«Конечно, я очень рада быть в этом финале. У меня и правда был хороший прошлый сезон. Три финала и три титула. В первую очередь хотелось бы поздравить Белинду. Во-вторых, для меня была очень важна поддержка болельщиков, это было невероятно, ребята, спасибо. Я очень ценю это. Спасибо большое за такой турнир организаторам, спонсорам и всем причастным», — сказала Самсонова на церемонии награждения.
Самсонова уступила сопернице со счётом 6:1, 6:7 (8:10), 4:6. Отметим, что во второй партии россиянка вела со счётом 6:4 и 8:7 на тай-брейке, но не смогла реализовать матчболы и проиграла швейцарке.
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