Карлос Алькарас: Федерер — теннисный Месси, мне импонирует манера игры Роджера

Вторая ракетка мира, чемпион US Open — 2022, испанец Карлос Алькарас сравнил 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера и чемпиона мира в составе сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Абсолютно точно Федерер — теннисный Месси, потому что они оба играют с невероятной лёгкостью. Лионель был супергероем на чемпионате мира и стал идолом в своей стране после победы в Катаре. Точно такой же Роджер. Мне нравился теннис Федерера. Мне импонировала его манера игры. Помню, как весь день посвящал просмотру его матчей», — цитирует Алькараса La Nacion.

В минувшем сезоне Карлос сумел побить исторический рекорд, до этого принадлежавший сербу Новаку Джоковичу, ставшему на этом Australian Open 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема». Алькарас начал сезон на 32-м месте, а закончил его на вершине рейтинга ATP. Это лучший показатель в истории мужского тура для первой ракетки мира по итогам сезона по количеству позиций, отыгранных за год.