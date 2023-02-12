Видеообзор уверенной победы Анастасии Потаповой в финале турнира в Линце

Российская теннисистка Анастасия Потапова стала победительницей турнира категории WTA-250 в Линце (Австрия). В финале турнира россиянка встречалась с хорватской теннисисткой Петрой Мартич. Матч завершился уверенной победой Потаповой со счётом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась всего 1 час и 17 минут.

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Анастасия Потапова, занимающая 44-е место в рейтинге WTA, сделала четыре эйса, допустила две ошибки на подаче и реализовала четыре из восьми заработанных брейк-пойнтов. На счету Петры Мартич (34-е место в рейтинге) три эйса, две двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.



Этот титул стал вторым для россиянки в одиночном разряде. Победа позволит Анастасии дебютировать в топ-40 мирового рейтинга.