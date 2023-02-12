Анастасия Потапова назвала неожиданной победу на турнире в Линце

Российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась мыслями о победе на турнире категории WTA-250 в Линце (Австрия).
«Это была тяжёлая неделя. Скажем честно, в конце концов это был неожиданный результат, так как я приехала сюда не в лучшем состоянии. У меня было несколько мелких травм.
После первого матча просто сказала себе: «Ну, если я смогу сохранять этот уровень, то можно попытаться пройти дальше по турниру и удлинять розыгрыши». Мне это удалось, и с каждым днём я чувствовала себя всё лучше и лучше. Оказалось, что перед финалом была более свежей, чем даже в первый день турнира», — цитирует Потапову пресс-служба WTA.
Анастасия Потапова поднимется в рейтинге WTA после победы в Линце. Россиянка станет 31-й ракеткой мира. Наилучшей позицией Потаповой до этого было 42-е место.
- 12 февраля 2023
-
21:02
-
20:11
-
20:00
-
19:18
-
19:09
-
19:04
-
18:58
-
18:53
-
18:35
-
17:17
-
16:19
-
15:39
-
15:11
-
14:47
-
14:15
-
11:49
-
10:57
-
10:43
-
10:05
-
07:45
-
07:31
-
05:53
-
05:11
-
02:55
-
00:46
-
00:22
-
00:05
- 11 февраля 2023
-
23:48
-
23:08
-
22:24
-
21:49
-
21:45
-
21:40
-
21:14
-
20:52