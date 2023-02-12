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Анастасия Потапова назвала неожиданной победу на турнире в Линце

Анастасия Потапова назвала неожиданной победу на турнире в Линце
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Российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась мыслями о победе на турнире категории WTA-250 в Линце (Австрия).

«Это была тяжёлая неделя. Скажем честно, в конце концов это был неожиданный результат, так как я приехала сюда не в лучшем состоянии. У меня было несколько мелких травм.

После первого матча просто сказала себе: «Ну, если я смогу сохранять этот уровень, то можно попытаться пройти дальше по турниру и удлинять розыгрыши». Мне это удалось, и с каждым днём ​​я чувствовала себя всё лучше и лучше. Оказалось, что перед финалом была более свежей, чем даже в первый день турнира», — цитирует Потапову пресс-служба WTA.

Анастасия Потапова поднимется в рейтинге WTA после победы в Линце. Россиянка станет 31-й ракеткой мира. Наилучшей позицией Потаповой до этого было 42-е место.

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