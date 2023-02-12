Тарпищев считает, что Самсонова может попасть в топ-5 рейтинга WTA

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мыслями о поражении Людмилы Самсоновой от швейцарки Белинды Бенчич в финале турнира в Абу-Даби.
«Самсонова и Бенчич играли одинаково. Всё зависело от трёх-четырёх очков, которые приходят вовремя. По ходу игры Людмила вела. Если честно, у девушек человек 15 играют ровно и стабильно, не такое большое количество. Я не могу говорить о психологии наших игроков, они обижаются. Самсоновой не хватает стабильности, ровности во время игры. По духу она очень и очень боевая, может быть в пятёрке рейтинга.
Что касается Бенчич, она очень цепкая, не зря выиграла Олимпиаду. Играет ровно во всех линиях, её реально обыграть. Просто нужно немного удачи, нужное покрытие, не проиграть свою подачу и забрать два-три чужих очка», — цитирует Тарпищева «РИА Новости Спорт».
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