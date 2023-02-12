Тарпищев: Потапова растёт, она в порядке

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался об игре Анастасии Потаповой, которая завоевала свой второй одиночный титул на уровне WTA и дебютирует в топ-40 мирового рейтинга.

«Потапова растёт, она в порядке. Звёзд с неба не хватает, но медленно и верно растёт. Главное, что у неё появилась стабильность — это показатель мастерства, ниже определённого уровня не падает. Не проигрывает тем, у кого обязана выиграть», — сказал Тарпищев в интервью ТАСС.

Сегодня, 12 февраля, 21-летняя Анастасия Потапова переиграла хорватскую теннисистку Петру Мартич в финале турнира категории WTA-250 в Линце (Австрия). В обновлённом мировом рейтинге россиянка поднимется на 31-ю строчку, что станет высшим достижением в карьере.