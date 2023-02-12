Тарпищев: Потапова растёт, она в порядке
Поделиться
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался об игре Анастасии Потаповой, которая завоевала свой второй одиночный титул на уровне WTA и дебютирует в топ-40 мирового рейтинга.
«Потапова растёт, она в порядке. Звёзд с неба не хватает, но медленно и верно растёт. Главное, что у неё появилась стабильность — это показатель мастерства, ниже определённого уровня не падает. Не проигрывает тем, у кого обязана выиграть», — сказал Тарпищев в интервью ТАСС.
Сегодня, 12 февраля, 21-летняя Анастасия Потапова переиграла хорватскую теннисистку Петру Мартич в финале турнира категории WTA-250 в Линце (Австрия). В обновлённом мировом рейтинге россиянка поднимется на 31-ю строчку, что станет высшим достижением в карьере.
Новость по темеАнастасия Потапова назвала неожиданной победу на турнире в Линце
Комментарии
- 12 февраля 2023
-
22:05
-
22:01
-
21:52
-
21:31
-
21:29
-
21:05
-
21:02
-
20:11
-
20:00
-
19:18
-
19:09
-
19:04
-
18:58
-
18:53
-
18:35
-
17:17
-
16:19
-
15:39
-
15:11
-
14:47
-
14:15
-
11:49
-
10:57
-
10:43
-
10:05
-
07:45
-
07:31
-
05:53
-
05:11
-
02:55
-
00:46
-
00:22
-
00:05
- 11 февраля 2023
-
23:48
-
23:08
Партнерский контент