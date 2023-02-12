Бенчич рассказала, как ей удалось отыграть три матчбола у Самсоновой в финале Абу-Даби

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич высказалась о победе над россиянкой Людмилой Самсоновой в финале турнира в Абу-Даби.

«Это был действительно напряжённый матч, и я счастлива, что смогла отыграть эти матчболы. Действительно старалась держаться на уровне, бороться за каждое очко и просто делать всё возможное.



Я очень рада завершить турнир с титулом, и думаю, что провела несколько действительно хороших матчей, но их также можно назвать тяжёлыми. Доказала себе, что могу действительно упорно бороться, оставаться в матче и менять ситуацию на корте», — цитирует Бенчич пресс-служба WTA.

Этот титул стал вторым для швейцарки под руководством российского специалиста Дмитрия Турсунова. В общей сложности Бенчич взяла восьмой трофей в карьере. В 2023 году она уже побеждала на соревнованиях в Аделаиде (Австралия).