Бенчич рассказала, как ей удалось отыграть три матчбола у Самсоновой в финале Абу-Даби

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич высказалась о победе над россиянкой Людмилой Самсоновой в финале турнира в Абу-Даби.
«Это был действительно напряжённый матч, и я счастлива, что смогла отыграть эти матчболы. Действительно старалась держаться на уровне, бороться за каждое очко и просто делать всё возможное.
Я очень рада завершить турнир с титулом, и думаю, что провела несколько действительно хороших матчей, но их также можно назвать тяжёлыми. Доказала себе, что могу действительно упорно бороться, оставаться в матче и менять ситуацию на корте», — цитирует Бенчич пресс-служба WTA.
Этот титул стал вторым для швейцарки под руководством российского специалиста Дмитрия Турсунова. В общей сложности Бенчич взяла восьмой трофей в карьере. В 2023 году она уже побеждала на соревнованиях в Аделаиде (Австралия).
- 12 февраля 2023
-
22:05
-
22:01
-
21:52
-
21:31
-
21:29
-
21:05
-
21:02
-
20:11
-
20:00
-
19:18
-
19:09
-
19:04
-
18:58
-
18:53
-
18:35
-
17:17
-
16:19
-
15:39
-
15:11
-
14:47
-
14:15
-
11:49
-
10:57
-
10:43
-
10:05
-
07:45
-
07:31
-
05:53
-
05:11
-
02:55
-
00:46
-
00:22
-
00:05
- 11 февраля 2023
-
23:48
-
23:08