Янник Синнер прокомментировал победу на турнире в Монпелье
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Итальянский теннисист Янник Синнер (17-я ракетка мира) прокомментировал победу на турнире категории ATP-250 в Монпелье (Франция). В финале Синнер переиграл 51-ю ракетку мира американца Максима Кресси со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Этот титул стал уже седьмым в карьере 21-летнего итальянца.
«Честно говоря, первым ключом было удержание своей подачи. На тай-брейке я знал, что он может допустить ошибку. Я пытался удержать свою подачу, что у меня получилось, поэтому я очень доволен первым сетом.
Второй сет был немного другим. У меня было несколько хороших моментов, но он подавал очень хорошо. Я очень рад, что смог сделать брейк, а затем хорошо подал в конце матча», — приводит слова Синнера пресс-служба АТР.
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