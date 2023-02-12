Чесноков: не знаю, как далеко зайдёт Потапова, вот у Рыбакиной есть потенциал выиграть ТБШ

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился мыслями о победе россиянки Анастасии Потаповой на турнире WTA-250 в Линце (Австрия).

«То, что она выиграла турнир — это здорово. Она потихоньку прогрессирует, но я не могу сказать точно, насколько далеко она может зайти. Например, глядя на Елену Рыбакину, можно сказать, что у неё есть потенциал выиграть ещё хотя бы один турнир «Большого шлема».

Потапова может выигрывать турниры WTA так же, как она делала сегодня, но у неё есть много моментов, над которыми нужно работать. Сейчас она что-то умеет, а чего-то ей не хватает. В любом случае я не умаляю её заслуг, и сегодня она одержала хорошую победу», — цитирует Чеснокова ТАСС.