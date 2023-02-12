Надаль считает, что Тим совершит лучший камбэк в 2023 году
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль высказался об австрийце Доминике Тиме. Надаля спросили, кто из игроков совершит лучший камбэк в рейтинге в 2023 году.
«Я бы назвал Доминика Тима. Он мне очень нравится. Доминик чемпион, потрясающий игрок. Я полностью ему доверяю и верю, что он сможет вернуться на прежние позиции», — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.
Доминик Тим — бывшая третья ракетка мира, победитель US Open — 2020, обладатель 16 титулов на уровне ATP в одиночном разряде. На своём последнем турнире Тим вместе со сборной Австрией потерпел поражение от сборной Хорватии в квалификации Кубка Дэвиса. Ранее стало известно, что он прекратил сотрудничество с менеджерским агентством Kosmos.
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