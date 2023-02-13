«Мой сладкий номер 2». Потапова выложила фото с трофеем, Веснина и Кузнецова отреагировали

Российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала новую запись в социальных сетях. Спортсменка показала снимки с трофеем после победы на турнире категории WTA-250 в Линце (Австрия).
«Мой сладкий номер 2», — написала Потапова в социальных сетях
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНАСТАСИИ ПОТАПОВОЙ
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНАСТАСИИ ПОТАПОВОЙ
На пост также отреагировали российские теннисистки Елена Веснина и Светлана Кузнецова.
«Браво, Настя, поздравляю!» — написала Веснина. Кузнецова оставила комментарий в виде смайликов «огонь» и «аплодисменты».
В финале турнира россиянка встречалась с хорватской теннисисткой Петрой Мартич. Матч завершился уверенной победой Потаповой со счётом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась всего 1 час и 17 минут.
Анастасия Потапова поднялась в рейтинге WTA после победы в Линце. Россиянка стала 31-й ракеткой мира. Наилучшей позицией Потаповой до этого было 42-е место. Титул в Австрии стал для спортсменки вторым в карьере.
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