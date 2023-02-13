Видеообзор поражения Людмилы Самсоновой от Белинды Бенчич в финале Абу-Даби

Российская теннисистка Людмила Самсонова (19-я ракетка мира) потерпела поражение от представительницы Швейцарии Белинды Бенчич (девятый номер мирового рейтинга) в финале турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча проходила на центральном корте «Зайед Спортс Сити» на хардовом покрытии.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами встречи.
Права на видео принадлежат WTA. Видео доступно на канале WTA.
Самсонова уступила сопернице со счётом 6:1, 6:7 (8:10), 4:6. Россиянка выполнила 10 подач навылет, не допустила ни одной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Белинды Бенчич три эйса, четыре ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из семи.
Отметим, что во второй партии россиянка вела со счётом 6:4 и 8:7 на тай-брейке, но не смогла реализовать матчболы и проиграла швейцарке. Соревнования в Абу-Даби проходили с 6 по 12 февраля. Призовой фонд турнира составил $ 780 637.
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