У Ибин обыграл Джона Иснера в финале турнира ATP
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97-я ракетка мира, китаец У Ибин переиграл представителя США Джона Иснера (39-й номер мирового рейтинга) в финале турнира категории ATP-250 в Далласе (США). Встреча проходила на центральном корте арены Стайслинг/Альтек Теннис Комплекс Стэдиум на хардовом покрытии.
У Ибин обыграл своего соперника со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 7:6 (14:12). Китайский теннисист выполнил семь подач навылет и допустил две двойные ошибки. На счету его соперника 44 эйса, одна двойная ошибка на подаче и два спасённых брейк-пойнта. Продолжительность матча составила 2 часа 59 минут.
Напомним, 23-летний уроженец Ханчжоу стал первым представителем своей страны, которому удалось пробиться в финальный матч на турнире ATP.
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