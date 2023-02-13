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У Ибин обыграл Джона Иснера в финале турнира ATP

У Ибин обыграл Джона Иснера в финале турнира ATP
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97-я ракетка мира, китаец У Ибин переиграл представителя США Джона Иснера (39-й номер мирового рейтинга) в финале турнира категории ATP-250 в Далласе (США). Встреча проходила на центральном корте арены Стайслинг/Альтек Теннис Комплекс Стэдиум на хардовом покрытии.

У Ибин обыграл своего соперника со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 7:6 (14:12). Китайский теннисист выполнил семь подач навылет и допустил две двойные ошибки. На счету его соперника 44 эйса, одна двойная ошибка на подаче и два спасённых брейк-пойнта. Продолжительность матча составила 2 часа 59 минут.

Напомним, 23-летний уроженец Ханчжоу стал первым представителем своей страны, которому удалось пробиться в финальный матч на турнире ATP.

Даллас. Финал
12 февраля 2023, воскресенье. 22:10 МСК
У Ибин
97
Китай
У Ибин
У. Ибин
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		7 7 7 14
7 7 		6 3 6 12
         
Джон Иснер
39
США
Джон Иснер
Д. Иснер
Комментарии
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