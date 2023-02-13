У Ибин – первый теннисист из Китая, выигравший титул ATP

Китайский теннисист У Ибин стал первым представителем своей страны, которому удалось одержать победу на турнире ATP.



97-я ракетка мира, китаец У Ибин переиграл представителя США Джона Иснера (39-й номер мирового рейтинга) в решающем матче турнира категории ATP-250. Встреча проходила на центральном корте арены Стайслинг/Альтек Теннис Комплекс Стэдиум на хардовом покрытии в Далласе (США).



У Ибин обыграл своего соперника со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 7:6 (14:12).



Добавим, что в обновлённом рейтинге ATP китайский теннисист поднимется как минимум на 76-е место.



На турнире китайский спортсмен впервые обыграл игрока из первой десятки мужского мирового рейтинга. В полуфинальном матче с Тейлором Фритцем У Ибин одержал победу и прошёл в финал.

Новость по теме У Ибин обыграл Джона Иснера в финале турнира ATP