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У Ибин – первый теннисист из Китая, выигравший титул ATP

У Ибин – первый теннисист из Китая, выигравший титул ATP
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Китайский теннисист У Ибин стал первым представителем своей страны, которому удалось одержать победу на турнире ATP.

97-я ракетка мира, китаец У Ибин переиграл представителя США Джона Иснера (39-й номер мирового рейтинга) в решающем матче турнира категории ATP-250. Встреча проходила на центральном корте арены Стайслинг/Альтек Теннис Комплекс Стэдиум на хардовом покрытии в Далласе (США).

У Ибин обыграл своего соперника со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 7:6 (14:12).

Добавим, что в обновлённом рейтинге ATP китайский теннисист поднимется как минимум на 76-е место.

На турнире китайский спортсмен впервые обыграл игрока из первой десятки мужского мирового рейтинга. В полуфинальном матче с Тейлором Фритцем У Ибин одержал победу и прошёл в финал.

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