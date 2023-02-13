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Даниил Медведев поднялся на одну строчку в рейтинге ATP, Фритц стал седьмым

Даниил Медведев поднялся на одну строчку в рейтинге ATP, Фритц стал седьмым
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ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Сербский теннисист Новак Джокович по-прежнему занимает первое место. Россиянин Даниил Медведев переместился с 12-го места на 11-е. Роман Сафиуллин и Аслан Карацев потеряли несколько позиций.

Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».

Рейтинг ATP. 13 февраля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 7070 очков.
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) – 6730.
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) – 5940.
4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) – 5515.
5 (5). Андрей Рублев (Россия) – 4065.
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) – 3815.
7 (8). Тейлор Фритц (США) – 3455.
8 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3260.
9 (9). Хольгер Руне (Дания) – 3136.
10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) – 2950.
11 (12). Даниил Медведев (Россия) – 2750.
13 (13). Карен Хачанов (Россия) – 2515…
83 (82). Роман Сафиуллин (Россия) – 641…
98 (95). Аслан Карацев (Россия) – 555.

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