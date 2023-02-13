Самсонова дебютировала в топ-15 рейтинга WTA, Потапова — в топ-35

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Людмила Самсонова после выхода в финал турнира в Дубае прибавила четыре строчки и дебютировала в топ-15. Её соотечественница Анастасия Потапова, выиграв соревнования в Линце, стала 31-й ракеткой мира.

Полная версия рейтинга доступна на «Чемпионате».



Рейтинг WTA. 13 февраля:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) – 10485 очков.

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6100.

3 (3). Онс Жабер (Тунис) – 5210.

4 (4). Джессика Пегула (США) – 5000.

5 (5). Каролин Гарсия (Франция) – 4795.

6 (6). Кори Гауфф (США) – 3992.

7 (7). Мария Саккари (Греция) – 3616.

8 (8). Дарья Касаткина (Россия) – 3425.

9 (9). Белинда Бенчич (Швейцария) – 3275.

10 (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2860.

11 (11) Вероника Кудерметова (Россия) – 2740…

15 (19). Людмила Самсонова (Россия) – 2209…

18 (17). Екатерина Александрова (Россия) – 2005…

31 (44). Анастасия Потапова (Россия) – 1439…

56 (55). Анна Калинская (Россия) – 973.