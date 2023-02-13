Самсонова дебютировала в топ-15 рейтинга WTA, Потапова — в топ-35

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Людмила Самсонова после выхода в финал турнира в Дубае прибавила четыре строчки и дебютировала в топ-15. Её соотечественница Анастасия Потапова, выиграв соревнования в Линце, стала 31-й ракеткой мира.
Полная версия рейтинга доступна на «Чемпионате».
Рейтинг WTA. 13 февраля:
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) – 10485 очков.
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6100.
3 (3). Онс Жабер (Тунис) – 5210.
4 (4). Джессика Пегула (США) – 5000.
5 (5). Каролин Гарсия (Франция) – 4795.
6 (6). Кори Гауфф (США) – 3992.
7 (7). Мария Саккари (Греция) – 3616.
8 (8). Дарья Касаткина (Россия) – 3425.
9 (9). Белинда Бенчич (Швейцария) – 3275.
10 (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2860.
11 (11) Вероника Кудерметова (Россия) – 2740…
15 (19). Людмила Самсонова (Россия) – 2209…
18 (17). Екатерина Александрова (Россия) – 2005…
31 (44). Анастасия Потапова (Россия) – 1439…
56 (55). Анна Калинская (Россия) – 973.
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