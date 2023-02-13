Себастьян Баэс завоевал второй титул АТР, победив в финале турнира в Кордове

Аргентинский теннисист Себастьян Баэс стал победителем грунтового турнира категории АТР-250, который проходил в Кордове (Аргентина). В финале его соперником был соотечественник Федерико Кория.

Баэс одержал победу в трёх сетах со счётом 6:1, 3:6, 6:3. Матч продолжался 1 час и 51 минуту.

Баэс сделал по одному эйсу и двойной ошибке и смог реализовать четыре из шести заработанных брейк-пойнтов (67%). Кория ни разу не подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов (50%).

Победа позволила Баэсу подняться в обновлённом мировом рейтинге на 36-е место. Кория благодаря выходу в финал поднялся на 49-ю строчку.

Турнир в Кордове проходил с 6 по 12 февраля. Общий призовой фонд турнира составил $ 642 735.